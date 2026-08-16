Uzman çavuş feci şekilde can verdi

Hakkari 'nin Derecik ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Kasım Yurt, evinin anahtarını unutunca 5'inci kattaki dairesine girebilmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yurt, itfaiye aracının sepetiyle balkona ulaşmaya çalıştı. Merdivenin balkona yetişmemesi üzerine Yurt, aşağı inmek istedi. Ancak bu sırada itfaiye aracı henüz belirlenemeyen nedenle kaydı.

Duvar ile sepet arasında sıkışarak ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Kasım Yurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.