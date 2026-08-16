NTV

Uzman çavuş feci şekilde can verdi

16.08.2026 03:18

Son Güncelleme: 16.08.2026 03:19

Uzman çavuş feci şekilde can verdi
IHA
AA, İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Hakkari'de anahtarını unuttuğu evine girmek için itfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışan uzman çavuş sıkışarak hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Kasım Yurt, evinin anahtarını unutunca 5'inci kattaki dairesine girebilmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Yurt, itfaiye aracının sepetiyle balkona ulaşmaya çalıştı. Merdivenin balkona yetişmemesi üzerine Yurt, aşağı inmek istedi. Ancak bu sırada itfaiye aracı henüz belirlenemeyen nedenle kaydı.

 

Duvar ile sepet arasında sıkışarak ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Kasım Yurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram