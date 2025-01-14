Uzman çavuş kalbine yenildi

Aydın'ın Söke ilçesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Uzman çavuş kalbine yenildi

'da Söke 11. Piyade Komando Tugay Komutan Yardımcılığı’nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz (38), dün akşam saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nın dinlenme salonunda aniden fenalaştı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın geçirdiğini belirledi.

Yılmaz, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Giresun nüfusuna kayıtlı Yılmaz’ın bekar olduğu ve 18 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...