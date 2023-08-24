Uzman çavuş, kendisini döven kişileri bacaklarından vurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Uzman Çavuş Ahmet Ç., kendisini dövüp burnunu kıran kız arkadaşının iki yakınını tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Uzman çavuş gözaltına alındı.

Uzman çavuş, kendisini döven kişileri bacaklarından vurdu

'da Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde staj yapan kız arkadaşı Edanur Y.'yi almaya giden Uzman Çavuş Ahmet Ç., kızın yakınları Şahin S. (26) ve Ünal S.'nin (41) tekmeli, yumruklu saldırısına uğradı.

Uzman çavuş, kendisini döven kişileri bacaklarından vurdu - 1

Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Uygarlık Caddesi'nde meydana gelen olayda burnu kırılan Ahmet Ç., kendisine saldıranlara tabanca ile ateş açtı.

Bacaklarından vurulan 2 kişi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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