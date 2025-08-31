Uzman çavuş otogarda dehşet saçtı: Otobüs geç geldi diye silah çekti

Afyonkarahisar Şehirlararası Otobüs Terminali'nde korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre; Y.K. isimli uzman çavuş, başka bir şehre gitmek için bir otobüs firmasından bilet aldı. Ardından otogara gelen Y.K., bineceği aracı beklemeye başladı ancak otobüs 15 dakika rötarlı geldi.

GÖREVLİYE SALDIRDI

Buna öfkelenen uzman çavuş, iddiaya göre, firmanın görevlilerinden Baran S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K. ve aile üyeleri, Baran S. ile diğer görevlilere saldırdı.

Tekme ve yumruklarla birlerine giren tarafları araya girenler sakinleştirmeye çalıştı.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Bu esnada Y.K., belindeki silahı çekerek Baran S. ve yanındakilere doğrultup ateşlemek istedi. Ancak silahın tutukluk yaparak ateş almadığı öne sürüldü.

Güvenlik kameralarıyla kaydedilen olayda, çevredeki diğer yolcuların silahı görünce korku ve panik içinde kaçışmaya başladığı anlar yer alıyor.

Olayın ardından özel güvenlikler ve otogarda bulunan polis ekipleri duruma müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından gözaltına alınan Y.K.'nin karakolda yapılan kimlik sorgulamasında jandarma uzman çavuş olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan uzman çavuşun savcılığı sevk edildiği ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.