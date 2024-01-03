Uzman çavuş Samsun'daki evinde ölü bulundu

Samsun’un Kavak ilçesindeki cezaevinde görevli 25 yaşındaki uzman çavuş Kerim Y. evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Uzman çavuş Samsun'daki evinde ölü bulundu

'da Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli uzman çavuş Kerim Y.’nin mesaiye gelmemesi üzerine arkadaşları merak ederek evine gitti.

Kapıyı açan olmayınca durum arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, kapıyı açtıklarında uzman çavuşu karnından vurulmuş halde ölü buldu.

Yapılan incelemenin ardından Kerim Y.'nin cenazesi otopsisi için morga götürüldü.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan incelemenin ardından belli olacak.

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