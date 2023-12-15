Uzman çavuş silah kazasında şehit oldu

Bitlis’te silah kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen, şehit oldu.



Merkeze bağlı Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen, birliğin yemekhanesinde silah kazasında ağır yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yetişen doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.



Şehit Uzman Çavuş Yetişen için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen’in cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da özgeçmişi okundu. Cenaze namazının kılınmasından sonrası dualar okundu.

Duaların ardından Uzman Çavuş Yetişen’in cenazesi, omuzlarda cenaze aracına taşındı. Cenaze aracıyla Muş’a götürülen şehidin cenazesi, buradan da uçakla ailesinin yaşadığı Adana’ya götürelecek.