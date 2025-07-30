Uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır şehit düştü.



Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"30 Temmuz 2025 tarihinde Edirne’de meydana gelen askerî araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm. Çvş. Servet Ökkeş ÇAKIR ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."