Uzman çavuş ve kızı kazada yaşamını yitirdi

Kayseri – Malatya yolunda şarampole devrilen otomobilin srücüsü Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak ile kızı Nazlı Yasak yaşamını yitirdi. Yasak’ın eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Uzman çavuş ve kızı kazada yaşamını yitirdi

Elazığ’da yaşayan Yasak ailesi, tatil için Konya’ya gittikleri sırada kaza yaptı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, - yolunda, Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak’ın kulllandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Kasım Yasak ile yanında olan yolculardan eşi Şükran, kızları Hilal Aslı ve Nazlı ile oğlu Yiğit Yasak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralıları Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Uzman çavuş Kasım Yasak ile kızı Nazlı Yasak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi.

Baba-kızın cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi’ndeki otopsilerinin ardından Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde, toprağa verildi.

Şükran Yasak ve 2 çocuğunun hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

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