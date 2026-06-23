Uzman çavuştan 92 gün sonra acı haber
23.06.2026 09:07
Hayatını kaybeden Sür için Yeniyurt Mezarlığı’nda askeri tören düzenlendi.
Hatay’da trafik kazasında ağır yaralanan 53 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Sür, 92 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
Uzman Çavuş Hüseyin Sür'den acı haber geldi.
22 Mart tarihinde Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü, gece saatlerinde Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi Çoban Ali Köprüsü Kavşağı’nda trafik kazası meydana geldi.
İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugayı’nda Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan 53 yaşındaki Hüseyin Sür, kazada ağır yaralanarak ilk müdahalenin ardından Ankara’da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
92 GÜN SONRA ACI HABER
Sür, ağır yaralandığı kazanın ardından 92 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden asker için Yeniyurt Mezarlığı’nda askeri tören düzenlendi.
Törene; Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç, askeri erkan, merhumun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Sür, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.