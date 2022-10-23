Uzman doktor kazada hayatını kaybetti

Genel cerrahi uzmanı Doç.Dr. Yaşar Subutay trafik kazasında hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'e (36), Eskişehir yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde D.K'nin idaresindeki otomobil çarptı.



Peker, kazada hayatını kaybederken gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.



Peker'in cenazesinin, 24 Ekim Pazartesi günü çalıştığı hastanede düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği hekimlerinden Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tıp camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

