Uzman erbaş kanunu yasalaştı. Sözleşmeli erlere kamu istihdamı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.



Yasayla, en az 7 yıl hizmet yapan ve başvuru tarihi itibarıyla 41 yaşını doldurmamış erbaş ve erler kamuda istihdam edilecek.



Söz konusu şartları taşıyan erbaş ve erler kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta memuru, itfaiye eri olabilecek.



Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşları, personel alımlarında sözleşmeli erbaş ve erler için yüzde 10'luk kontenjan ayırmak zorunda olacak.

Yasayla, askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecekler.