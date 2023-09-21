Nitelik belgesi nedir, ne işe yarar? Uzman erbaş alımı için sorgulanıyor

Nitelik belgesi, askerlik hizmetini yaptığı sırada uzman erbaş olmak için başvuruda bulunan ve alım için uygun bulunanlardan istenen bir belgedir.



Bu adaylar gerekli görülmesi halinde, askerliğini bitirmiş olduğu halde başvuruda bulunan adaylarla birlikte yazılı sınav, sözlü mülakat ve fiziki yeterlilik testine tabi tutulabilirler.



Başvurusu kabul edilenlere temel askerlik eğitimi verilir. Bu sırada bir taraftan da personelle ilgili güvenlik soruşturması devam eder.



Eğitimini tamamlayan ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlananlar göreve başlatılır.

NİTELİK BELGESİ NE İŞE YARAR?



Nitelik belgesi, göreve yeni başlayan uzman erbaşın uzmanlığının, insani vasıflarının muvazzaflık dönemindeki üstleri tarafından bir çeşit kabulü anlamına gelir.

Askerin başvuru sırasında beyan ettiği vasıflara gerçekten sahip olduğunun teyidi niteliğini taşır.