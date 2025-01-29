Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı için son gün! MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapacak uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı için başvuru süreci doluyor. Daha önce yayımlanan 2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini Başvuru Kılavuzu'na göre, adayların başvurularını tamamlamaları için son tarih 29 Ocak Çarşamba olarak belirlenmişti. Peki, MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır?
Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı için süreç devam ediyor. Başvuruda bulunmak isteyen adayların, işlemlerini en geç bugün saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu sürenin ardından başvurular kabul edilmeyecek.
Başvuru süreci boyunca adaylar, belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla müracaatlarını çevrim içi sistem üzerinden gerçekleştirebilirler. Uzman erbaş - sözleşmeli er adaylarının, kılavuzda yer alan başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri, gerekli belgeleri eksiksiz olarak temin etmeleri ve belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerektiği vurgulandı.
SINAV ÜCRETLERİ İÇİN VERİLEN SÜRE 2 ŞUBAT'TA DOLUYOR
Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuruları, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Sınav ücretleri ise en geç 02 Şubat 2025 saat 23.59'a kadar ödenebilecek.
UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular; Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) olarak https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.
Çevrimiçi (online) başvuru yapılması ve sonrasında sınav ücretlerinin T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenmesi ile tamamlanacak.
Başvuruların sona ermesiyle birlikte değerlendirme sürecine geçilecek ve uygun bulunan adaylar, belirlenen aşamalardan geçerek mesleki yeterliliklerini gösterecekleri sınav ve mülakatlara davet edilecekler.
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