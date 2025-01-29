Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı için son gün! MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı için süreç devam ediyor. Başvuruda bulunmak isteyen adayların, işlemlerini en geç bugün saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu sürenin ardından başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru süreci boyunca adaylar, belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla müracaatlarını çevrim içi sistem üzerinden gerçekleştirebilirler. Uzman erbaş - sözleşmeli er adaylarının, kılavuzda yer alan başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri, gerekli belgeleri eksiksiz olarak temin etmeleri ve belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

