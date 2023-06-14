Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı: (Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?)

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına bulunanların değerlendirme işlemleri sonuçlandırıldı. Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapanlar durumlarını, Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS)/Başvuru İşlemleri/Öğretmenlik Kariyer Basamakları Başvuru İşlemleri üzerinden görebilecek. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı: (Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?)

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına başvuruda bulunanların değerlendirilmeleri, illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonlarınca sonuçlandırıldı.

'e bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapanlar ise durumlarını, MEBBİS/Özel Öğretim Personel/Kariyer Basamakları İşlemleri üzerinden görebilecek.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı: (Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?) - 1


MEB'e bağlı resmî eğitim kurumlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan başvurusu kabul edilmeyenler, 14-20 Haziran 2023 tarihleri arasında il değerlendirme komisyonuna ilgili belgelerle itirazda bulunabilecek.

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan başvurusu kabul edilmeyenler, 14-20 Haziran 2023 tarihleri arasında ilçe/il millî eğitim müdürlüğü özel öğretim birimlerine ilgili belgelerle itirazda bulunabilecek.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı: (Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?) - 2

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman ve başöğretmen unvanları için eğitim programına başvurular 30 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları 25 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında alınacak. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

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