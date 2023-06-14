Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı: (Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?)

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman ve başöğretmen unvanları için eğitim programına başvurular 30 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları 25 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında alınacak. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.