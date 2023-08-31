Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Kariyer Basamakları Sınav takvimi

2023 Kariyer Basamakları Sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılmıştı. 30 Mayıs-9 Haziran 2023 tarihleri arasında başvurular alındı. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Kariyer Basamakları Sınav takvimi

Yazılı , uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2023 Pazar günü 81 ilde yapılacaktır. Yazılı sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Kariyer Basamakları Sınav takvimi - 1

BAŞARI PUANI KAÇ?

Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Kariyer Basamakları Sınav takvimi - 2

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvimde sonuç tarihine de yer verildi. Sonuçlar geçen sene olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilan edilecek. 


TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...