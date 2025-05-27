Uzmanından uyarı: KKKA grip ile karıştırılabilir

⁠Çorum Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, havaların ısınmasıyla Çorum ve çevresinde kene vakalarının görülmeye başladığını bildirdi.



KKKA'nın en yaygın bulaşma şeklinin kene yapışmasıyla oluştuğunu belirten Baykam, ancak kenenin yapıştığı bir hayvanın kanıyla temas eden kişinin de hastalığa yakalanabildiğini vurguladı.



Baykam, KKKA'nın çeşitli enfeksiyon hastalıklarıyla karıştırılmaması gerektiğini belirterek, "KKKA, aslında başlangıç aşamasında bir çok enfeksiyon hastalığı ile karışabilen bir hastalık. Grip ile çok karışabilir ya da diğer bazı enfeksiyonların ilk başlangıç günlerindeki bulgularla çok karışabilir. Hasta ilk bir kaç günden sonra halsizlik, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, bazen ishal şikayetleri ile karşımıza çıkıyor. Bu dönemde önemli olan şey hele de bu hastalığın görüldüğü bir bölgede yaşıyor ise öncelikle hayvan teması, kene temasının sorgulanması gerekiyor. Gripte olabilecek bulgular olduğunda mutlaka KKKA açısından da göz önünde bulundurulup hekime yönlendirilmelidir" dedi.