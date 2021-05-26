Uzmanlar: Gitmeyenlerin aşısı gençlere yapılsın

Dünya genelinde Covid-19 salgınıyla mücadelede en büyük araç olarak kabul gören aşılama kampanyaları tüm hızıyla sürüyor. Bu süreçte ülkeler aşılara eşit olmayan bir erişim sağladı ve dünya genelinde şimdiye kadar 176 ülkede 1.68 milyar dozdan fazla aşı uygulandı. Ancak çoğu ülke henüz ilk aşı uygulamasına başlamadı bile. Türkiye’de bugüne kadar 28 milyon 246 bin 518 doz aşı uygulandı. Sinovac ve BioNTech aşılarının kullanıldığı Türkiye’de 16 milyon 168 bin 54 kişiye ilk doz, 12 milyon 78 bin 464 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Ancak uzmanlar Covid-19 salgınıyla mücadelede olmazsa olmaz olarak kabul edilen aşılanma oranının hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Aşı tedarikinde yaşanan sıkıntıların ardından İstanbul’da sırası gelmesine karşın aşı olmaya gitmeyenlerin azımsanmayacak oranda olduğu bizzat İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından gündeme getirildi. Prof. Dr. Memişoğlu, “Aşı randevularımızı günlük 170 bin doz açıyoruz ama maalesef en fazla 20-30 bini doluyor. 65 yaş üzeri aşılama oranlarımız yüzde 82’nin üzerinde. 55 ile 64 yaş arasındaki aşılama oranlarımız maalesef hala yüzde 62. Bunu yükseltmemiz ve insanları aşıya getirmemiz lazım” demişti.

"45 YAŞA ÇEKİLSİN"



İstanbul’da şimdiye dek 2 milyon 719 bin 715’i ilk doz, 1 milyon 917 bin 993’ü ikinci doz olmak üzere toplam 4 milyon 637 bin 715 kişi aşılandı.



Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen uzmanlar, aşılanma oranlarının artırılması için yaş sınırının hızla aşağı çekilmesi önerisinde bulundu.



İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “20-30 bin kişinin randevulara gitmesi kabul edilebilir bir rakam değil” dedi ve ekledi: “Bunun nedenleri çok iyi araştırılmalı. Ramazan Bayramı ile birçok kişi İstanbul’u terk etti. Ancak kalanların bir kısmı da aşı karşıtlarının bilim dışı söylemlerinden etkilenmiş olabilir. Dünyada aşı tedarikinde sıkıntı yaşanırken randevuya gitmemek vakit kaybı. Vatandaş vaka sayılarının düştüğünü gördükçe, virüsün bulaşma etkisinin azaldığını düşünüyorsa bu yanlış.”

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ise aşıda öncelikli hedef kitlenin 40-60 yaş olması gerektiğine dikkat çekerken, “BioNTech aşısı, üniversite hastanelerine verilmediğinden sadece inaktif Çin menşeili aşı yapılabiliyor. Sinovac’ta birinci doz aşı olmaması gibi bir durum yok. Birçok kişi randevu alıp birinci doz aşısını olabiliyor. Vakit kaybetmemek için randevu yaş sınırının 45’e çekilmesi gerekir. Böylelikle sırası gelip aşıya gitmeyenlerin yerine yaşça küçükler aşılanabilir” dedi.

"TAMAMININ AŞI KARŞITLIĞI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"



İç Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Osman Erk ise “Yapılan anlaşmayla eylül ayına kadar 120 milyon doz mRNA aşısı gelecek. 170 bin doz açılıp, 30 bin kişi gidiyorsa bunun sebebi araştırılmalı. Tamamının aşı karşıtlığı olduğunu düşünmüyorum. Bir sorun var, acilen düzeltilmesi gerekiyor. Kamuoyunun sevdiği isimler üzerinden kamu spotları hazırlanmalı” diye konuştu.



"RANDEVULAR DOLMUYOR"



İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu Üyesi Dr. Recep Koç, Sinovac aşısı birinci dozuna erişim imkânı olmadığını belirterek, “Kemal Bey’in söylediği oranlar doğru. Randevular dolmuyor ancak elimizde birinci doz Sinovac aşısı bulunmuyor. Bu hafta için sadece benim olduğum aile sağlık merkezinde 50 randevu açtım ancak perşembe ve cuma günü boş gözüküyor. Şu an için Sinovac birinci dozlara randevu onayı verilmiyor. Vatandaş sisteme girip, randevu alsa da birinci doz olmadığından sırası gelmiyor. Sinovac birinci doz sorunu 20 gündür sürüyor. Bize gelen birçok vatandaş, BioNTech aşısı yerine Sinovac yaptırmak istediğini, inaktif aşıda yan etki riskinin daha az olduğunu söylüyor. Bir kısım vatandaş ise hem çekindiğinden hem de güvensizlikten kaynaklı randevu almadığı gibi, aşıdan da kaçıyor” dedi. Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz ise “Aşı randevusu ve aşılanma oranı arasındaki makasın sebebi üzerine düşünmek gerekir. Vatandaş neden randevusuna gitmiyor veya aşı tereddütü yaşıyor? Kapanma sonrası nüfus hareketi oldu ve birçok kişi kent dışına gitti” ifadelerini kulladı.