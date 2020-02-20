Uzmanlar Manisa'daki depremleri konuştu: Tekrar bir fırtına yaşanabilir

Uzmanların yer aldığı Akhisar’ın Depremselliği isimli panel, Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panelde konuşan 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akhisar ve çevresinde çok fazla deprem fırtınası

olmasının çok daha büyük ve yıkıcı bir depremin önüne geçtiğini ifade etti.

Prof. Dr. Sözbilir şöyle konuştu:

“22 Ocak’ta başladı biliyorsunuz depremler ve bu depremlerin olduğu yer biraz önemli bir yer. 3 tane fayın kesim noktasına karşılık geliyor. Onun için bu bölgedeki faylar kendi içlerinde çok sayıda fay parçasına sahip ve bunların kırılması belli bir süre içerisinde devam ettiği için bu deprem fırtınası oluşuyor.

Fay parçası kırılıyor, 5.2 işte 5.4 ve 4.8 gibi. Ondan sonra kırılması devam ettiği zaman belli bir zaman sonra kırılma bittikten sonra yan taraftaki faya sıçrıyor. Dolayısıyla yeni bir deprem fırtınası yaşanıyor. Bütün olarak değerlendirdiğimizde deprem serisi gibi deprem dizisi gibi sürüyor.

Şu anda mesela 5.2 en son deprem oldu, arkasından çok sayıda artçı yaşandı. Şimdi bu bir sonraki depremin olması için bir zemin hazırlıyor aslında ve orada da tekrar bir deprem fırtınası yaşanabilir. Tabii ki bu şekilde belki 4.9 şiddetinde depremleri de göz önüne aldığımızda 5’in üzerinde 10’dan fazla son sayıda da deprem fırtınası oldu. Bunların olması bizim için artı da olabilir bizim için yani çok fazla deprem fırtınası olduğunda çok büyük bir depremin önüne geçebilir.

Ama küçük ölçekli depremlerle 5.4 ve 5.2 bunlar insanın can ve mal kaybı oluşturan depremler değil. Yani bizim bu bölgede 6 büyüklüğüne varmadığı sürece can ve mal kayıpları yaşanmaz. Ama tabii ki şöyle bir durum var bizim işte gerek Gelenbe fayı olsun, gerek Soma-Kırkağaç fayı olsun, gerek Akhisar fayı olsun bunların normal şartlarda geçmişteki bilgimizden biliyoruz 6’nın üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip faylar. Ama şu anda nedense hiçbir fayın tam olarak üzerinde deprem olmuyor. Onların kesim noktalarında ve onların fay parçaları üzerinde gerçekleşiyor. Bu dediğim gibi bölgedeki stresin o gerilimin boşalması anlamında bizim için pozitif bir sonuç doğurabilir.”

ARTÇILAR SÜRECEK Mİ?