Uzmanlar uyardı. "Yangın riskini artıyor, sakın araçta bırakmayın"

SU ŞİŞELERİ MERCEK ETKİSİ OLUŞTURUYOR

Araç içinde bırakılan su şişelerinin tehlikelerinden bahseden Sağlam, "Bir diğer önemli konu ise pet şişelerde bulunan su. Şişenin bulunduğu konuma ve güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak mercek etkisi oluşabiliyor. Bunun sonucunda yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Antalya oldukça sıcak bir şehir olduğu için bu konularda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yangınların yanı sıra kısa süreliğine dahi olsa çocuklarımızı kesinlikle araç içerisinde yalnız bırakmamalıyız. 'Hemen markete ya da AVM'ye girip çıkacağım' diyerek çocuklarımızı araçta bırakıp ayrılmayalım. Olası bir durumda tehlike arz ediyor" diye konuştu.





'BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA YANGINA MÜDAHALE EDEBİLİRLER'

Vatandaşların alabileceği önlemlere dikkati çeken Selamettin Sağlam, "Öncelikle araçlarımızda bulunan kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının kullanımını bilmemiz gerekiyor. Yangınlara başlangıç aşamasında doğru şekilde müdahale edildiğinde yangının büyümesi önlenebilir. Vatandaşlarımız, kendi can güvenliklerini riske atmadan ve müdahale edebilecek durumdalarsa başlangıç aşamasında yangına müdahale edebilir. Biz ihbarı aldığımızda mümkün olan en kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahalemizi gerçekleştiriyoruz. Antalya İtfaiyesi olarak bulunduğumuz bu istasyona bir ihbar geldiğinde, ekibimiz 1 dakikanın altında istasyondan çıkış yapıyor" dedi.