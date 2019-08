Bayram öncesi şehirlerarası sefer yapan otobüs yangınlarının artması yolcularda tedirginliği arttırdı.

Otobüs yangınlarını değerlendiren Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, “Araç muayenesi yapılırken motor hacminde 'yangın algılama ve uyarı sisteminin olmaması' hafif kusur sayıldığı için bu araçlar trafiğe çıkmaya devam ediyor. Bunun ağır kusur sayılması ve bu araçların trafikten men edilmesi gerekir" dedi.

Milliyet gazetesinden Senem Büyüktanır'ın haberinde görüşlerine yer verilen Yener, yolcu taşıyan araçlarla ilgili denetimsizlik vurgusu yaptı ve 2015 yılından sonra üretilen araçların motor hacminde yangın algılama ve uyarı sisteminin olması gerektiğini söyledi.

Yener, "Otobüste herhangi bir problem olduğu zaman bu sistem şoföre uyarı gönderiyor ve şoför aracı kenara çekerek tahliyesini sağlıyor. Son iki yangınla ilgili çıkan haberlerde 'şoför fark etti ve kenara çekti' deniliyor ne kadar doğru olduğu incelemeler sonucu ortaya çıkacak, ama bu doğruysa uyarı sisteminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olacağız.

ON NUMARA YAĞ TARTIŞMALARI



Yangınlarla ilgili araştırmanın sürdüğünü söyleyen Yener 'on numara yağ tartışmalarına dair, “Balıkesir'de yanan otobüsteki yangının sebebi kahve makinasının da bağlı olduğu elektrik aksanında çıkan alevlenmeden kaynaklı. Her yangın olayına tekil bakmak gerekiyor fakat yeni nesil otobüslerde on numara yağ kullanılması zaten mümkün değil. Dolayısıyla başka şeylere odaklanmak gerekiyor” diye konuştu.



Otobüslerle ilgili yapılacak teknik düzenlemelerin tek başına yeterli olmayacağını söyleyen Yener, yolcuların güvenliğinin sağlanması için otobüslerde de uçaktaki gibi yol güvenliğine ilişkin bir video izletilmesi gerekir" dedi.



"YANGIN SEBEBİ KABLO"



Yangınların başladığı noktaya dikkat çeken Yener, "Dizel yakıt kullanılmak için tasarlanmış araçlarda yağ kullanıldığında burada aşırı hareket oluşmakta ve soğutma sistemi yetersiz kalmaktadır. Bu sistemin yanında bulunan kabloların da ısınmasına ve yanmasına sebep olmaktadır. Yağdan kaynaklı bir yangın çıkmış olma ihtimalinde bile aslında yangının sebebi kablodur. Son 3 yangın motor kabininde çıkmış olması bu ihtimali güçlendiriyor" dedi.

OTOBÜSLER NEDEN YANIYOR?