Uzmanlardan buğday krizi uyarısı: Kuraklık 'Türkiye'nin tahıl ambarı'nı vurdu

Türkiye’yi 1 yılı aşkın süredir etkisi altına alan kuraklık en çok Konya Havzası’ndaki hububat ürünleri ile çiftçileri olumsuz etkiliyor. Türkiye’nin en kurak bölgesi sayılan Karapınar’da Temmuz ayı itibarıyla başlayan buğday hasadında yüzde 30’dan fazla kayıp ortaya çıkarken, yaşanan bu tablonun önümüzdeki günlerde un, buğday ve hayvan yemi fiyatlarına da yansıyacağı belirtiliyor.



Bölgeye yeterli yağmurların düşmemesi nedeniyle yeraltı su kaynakları tarımsal sulama için kullanılırken, bu kaynaklar günden güne azalıyor.



Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen uzmanlar ise 5 yıl öncesine kadar 50 metre derinden yeraltı suyu çıkartılmasına karşın, bu mesafenin kuraklık ve aşırı tüketim nedeniyle 150 metrenin üzerine çıktığını, kaynakların tükenmesi durumunda Türkiye genelinde buğday krizi yaşanabileceğine dikkat çektiler.

5 MİLYON TON KAYIP



Karapınar Ziraat Odası Genel Sekreteri Nadi Özdil, 100 bin dekarlık geniş arazide hububat hasadı yapılamadığını dile getirirken, "Yıllık 20 milyon ton buğday üretim kapasitemiz varken, kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı nedenlerden kapasite 15 milyona ton seviyesine gerileyecek gözüküyor. Konya ve Karapınar’da obrukların sayısı artıyor. Son 10 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Buğdayda ülke olarak ciddi kaybımız olacak” diye konuştu.

MAVİ TÜNEL PROJESİ



Karapınar Merkez Sulama Kooperatifi Müdürü Necmettin Ocakçı da yeraltı su kaynaklarının gittikçe azaldığını belirtirken, "Ekinler yeterince büyüyemiyor. Kıraç dediğimiz arazilerde neredeyse yüzde 80 verim kaybı yaşanıyor. Türkiye’nin tahıl ambarları boş kalacak” dedi.



Mavi Tünel Projesi’nin mutlaka hayata geçmesi gerektiğini de söyleyen Ocakçı, "Konya’nın içme suyu ve yeraltı suyunu desteklemek amacıyla Göksu’dan Konya ovası Hotamış havzasına depolanan projede 2015’de ilk su bırakıldı ama deponun suyu taşıyamaması nedeni ile su tekrar verilmedi. Bu proje faaliyete geçerse su seviyemiz yükselecektir. Dış havzalardan ve göletlerden de bir an önce kapalı borularla suyun Konya havzasına getirilmesi şart" ifadelerini kullandı.



"UN, EKMEK VE ET FİYATLARINA YANSIYACAKTIR"



Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Direk, "Buğday hasadında yüzde 30’a yakın kayıp olmakla birlikte asıl sıkıntı ürünlerin büyümüyor olması. Karapınar’da yaşanan sıkıntı un, ekmek ve et fiyatlarına da yansıyacaktır" dedi.

Meram Ziraat Odası Genel Sekreteri Osman Kendirci ise, "Son 10 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Bu yıl hububat fiyatları artacaktır. Karapınar ve Konya’daki buğday üretimi için acil tedbir ve projelerin hayata geçilmesi gerekir" diye konuştu.