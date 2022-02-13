Uzmanlardan köpek saldırılarına karşı uyarılar: Kaçmayın, göz teması kurmayın

Sokak köpeklerinin saldırıları son zamanlarda sıkça haberlere konu oluyor. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş, saldırılarla ilgili değerlendirmesinde, sokak köpeklerinin saldırgan olmalarının bazı sebepleri olduğunu söyledi.

"Bunlardan birincisi ve en önemlisi köpeklerin sahiplenme duyguları" diyen Prof. Dr. Aktaş, "Bazen bir fiziki mekanı,bazen bir coğrafik alana, başka bir canlıya, bir gıdaya, eşlerine veya insana karşı sahiplenme duygusuna sahip olmaları. Sahiplendikleri şeyi kaybetme hissiyatına kapıldıkları an, hemen savunmaya geçip saldırgan bir tavır sergileyebiliyorlar" dedi.

En önemli nedenlerden bir tanesinin de açlık olduğunu belirten Aktaş, "Eğer gıdaya, besine ulaşamazlar ise avcı rolüne bürünecekler, kendileri bunu tedarik etmeye çalışacaklar. Avcı rolüne bürünmeleri de agresifleştirecek, saldırganlığa olan meyli artıracak. Bir diğer neden insanlarla olan geçmişleri. Eğer köpekler o yaşlarına kadar temas ettikleri insanlardan kötü bir davranış görmüşler ise karşılaştıkları insanların yine kendilerine kötü bir tavır sergileyeceklerini düşünerek kendilerini savunmaya geçebiliyorlar ve saldırgan bir hale gelebiliyorlar." diye konuştu.

Saldırıları tetikleyenin insanlar gibi bazı objelerde olabileceğini söyleyen Aktaş, "Bunlar, elinde bir şemsiye olan vatandaş bir sokak köpeğine o şemsiyeyi kullanarak biraz ters bir davranışta bulunmuş olsun. Köpek şemsiye ya da şemsiye benzer bir objeyi gördüğü zaman belki bu olayı hatırlayıp yine kendini savunmak reaksiyonu göstereceği için saldırgan bir tavır sergileyebiliyorlar" dedi.



Aktaş, kalabalık saldırılarda sürü psikolojinin olduğunu belirterek liderin saldırma meyilinde olması sürüyü harekete geçirir değerlendirmesinde bulundu.



"PANİKLEMEYİN, KAÇMAYIN, GÖZ GÖZE GELMEYİN"



Köpek saldırılarında neler yapılması konusunda tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Aktaş, "Her şeyden önce kaçmayacağız, panik yapmayacağız. Çünkü köpekler hareketli objelere ilgi duyuyorlar. Köpekler, bisiklet süren, motosiklet sürenin peşinden koşarlar. Otomobile saldırır, havlar, beraberinde koşmaya gayret ederler. Dikkat edilecek bir diğer şey göz teması. Göz teması insan açısından yine negatif bir durum oluşturabileceği de bilinen bir gerçek. Çünkü göz teması kurulduğunda köpeğin tedirginliği, korkusu artacak ve buna da bağlı olarak saldırganlığı daha da artacak. Eğer elimizde herhangi bir obje varsa yani bu bir alışveriş poşeti olabilir, bir şemsiye olabilir, elimizde ne varsa köpekle aramıza bir bariyer oluşturacak şekilde onu koyabiliriz" dedi.



"BESLENME VE SAHİBİNİN DAVRANIŞI"



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde yaklaşık 5-6 ırkı riskli, yasaklı olarak ilan ettiğini ifade eden Prof. Dr. Aktaş, “Aslında bu konu irdelendiğinde şöyle bir istatistiki veri yok 'en saldırgan köpek Pitbull'dur' gibi. Ama saldırma durumunda zarar verme oranı en yüksek olan köpek ırklarından biri Pitbull. Bu ve benzeri köpek ırklarının agresif olmaları, saldırgan olmaları bakım ve besleme şartları ile çok alakalı. Sahibinin hayvanlara gösterdiği ilgiyle çok yakından alakalı" dedi.