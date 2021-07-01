Uzmanlardan rehavet uyarısı: Eylül-Ekim aylarında dördüncü dalgayı görebiliriz

Salgınla mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan kısıtlamalar bugünden itibaren İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda kaldırıldı. Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları bu sabah saat 05.00’ten itibaren hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla bağlantılı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları da kaldırıldı.

REHAVET UYARISI



Covid-19’a karşı savaş veren uzmanlar, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 90’a yakın ülkede görülen, Hindistan kaynaklı delta varyantının Rusya ve İngiltere’de yayılmaya başladığı dönemde alınan normalleşme kararından dolayı endişeli. Türkiye’de toplam yapılan aşı sayısı 49 milyon 600 bini geçerek 50 milyona dayandı. Birinci doz uygulananların sayısı 34 milyon 500 bini geçerken, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı. Rusya’dan gelen turistlerden mutlaka son 72 saatte resmi kurumlar tarafından belgelendirilmiş PCR negatif test sonucu istenmesi gerektiğine değinen uzmanlar, yeni varyanta karşı Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan Türkiye’ye yapılacak uçuş seferlerinin iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. Bilim insanlarına göre, ülke genelinde açıklanandan çok daha fazla kişiye delta varyantı bulaştı.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Vatandaşlarımızın bir kısmın da biraz rehavet ve aşı kararsızlığı olduğunu gözlemliyoruz" dedi. Balık, "Aşı hızımız günde 1.5 milyon doz olmalı. Ülke genelinde yaz bitmeden hatta Temmuz sonuna kadar çift doz aşılanan sayısı 50 milyon bandına gelmeden rahat olamayız. Şayet rehavet, aşılanma hızında düşüş olursa Eylül, Ekim ayında dördüncü dalgayı görürüz" diye konuştu.



ÇİFT DOZ MRNA



Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok da, “Çift doz mRNA aşısı olanların delta varyanta karşı yüzde 90 oranında korunduğu anlaşıldı. Şayet Ağustos bitmeden ülke genelinde çift doz aşılananların sayısı yüzde 60’ı geçerse önümüzdeki dönemde ortaya çıkması muhtemel riskleri aşağı çekmiş oluruz” dedi.



BAYRAM ÖNEMLİ



60 yaş ve üzerinde ciddi oranda aşılama yapıldığından hastalığın ağırlıklı olarak aşılanmayan genç kuşakta görüldüğünü belirten Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut ise uyarılarını şöyle sıralıyor:



"Yeni varyant önceki türlere göre yüzde 60 daha hızlı bulaşıyor. Sinovac aşısının yeni varyanta karşı yüzde 20 etkin olduğu saptandı. Böyle bir ortamda normalleşmeye gidilmesi, bir yandan da Rus turistlerin sıkı tedbirlerden geçmeden ülkeye gelmeleri bizleri endişelendiriyor. Vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmamalı. Kurban Bayramı’nda umursamazlık olursa sonraki haftalarda ciddi sıkıntılar yaşarız. Sonbaharda dördüncü dalgaya neden olabilir.”

"İKİ DOZ YAPTIRAN YÜZDE 20’Yİ BULMADI"



Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Demir, Delta’nın bugüne kadar görülen tüm varyantlardan daha hızlı ve kolay bulaştığını hatırlattı. Demir, "Ülkemizde ikinci doz aşısını olanların oranı yüzde 20’yi bile bulmuş değilken, Rus ve İngiliz turistlerin kollarını sallayarak gelmeleri endişe veriyor. 1 Temmuz ve özellikle Kurban Bayramı’nda hiçbir şey olmamış gibi davranır, tedbiri elden bırakırsak çok açık söylüyorum, Eylül ayında 4. dalga kapıyı çalar. Temmuz sonuna kadar ikinci dozu tamamlanmış kişi sayısı 50 milyon bandına gelmiş olmalı. Aşı gerileme olursa delta hızla Anadolu’ya yayılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"2 METRE MESAFE KORUNMALI"



Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberinde görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İftihar Köksal ise, "Genel anlamda yasakların kalkması, kişisel önlemlerin kalkması anlamına gelmiyor. Tüm dünyada Delta varyantı alarmı varken, tam olarak özgürleştiğimizi söyleyemeyiz. Ancak açık ortamda bile olsa iki kişi ya da daha kalabalık olunan durumlarda iki metre mesafe mutlaka korunmalı. Aşı olunsa da maske ve mesafeden asla taviz verilmemeli" dedi.

"MASKE VE MESAFEDEN TAVİZ VERMEYİN"



Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz de, "Halkımız tedbirleri bırakırsa 4. dalga ağustos-eylül aylarında olacak diye korkuyorum. Hastalığa karşı aşı ile en etkili koruma 2. dozdan iki hafta sonra başlıyor, bu nedenle ilk dozdan sonra maske ve mesafe gibi kişisel korunma yöntemlerinden kesinlikle taviz verilmemeli" dedi.

