Uzmanlar değerlendirdi: "Olağan kabul etmemiz gereken bir hareketlilik"

Akdeniz'de, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir'de de şiddetli şekilde hissedildi.

Bölgede yıkım ihbarı olmadığını belirten Muğla Valisi İdris Akbıyık "Marmaris'te iki binada da çatlak oluştuğu ihbarı aldık. Panikle bulunduğu yerlerden atlayan 34 yaralı var" derken uzmanlar Ege ve Akdeniz'deki sismik hareketliliği değerlendirdi.

"HASARLI BİNALARA GİRİLMEMELİ"

NTV canlı yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, 5,8 büyüklüğündeki depremin bölgede olağan kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

"İlk verilere göre depremin 60-70 km derinlikte meydana geldiği anlaşılıyor." diyen Tüysüz şöyle devam etti:

"Depremin derinde olması nedeniyle geniş bir bölgede hissetilmesi ancak hasarın daha az olması beklenir.

Ege bölgesi dünyanın en sık deprem olan bölgelerinden biri.

Ama bu hareketlilik bugüne, yarına mahsus değil. Zaman zaman artarak, azalarak devam ediyor. Bunlar olağan kabul etmemiz gereken bir hareketlilik.

Tsunami olasılığı da gerçekçi değil. Derinde meydana gelen bir depremde bölgede tsunami olasılığı da daha az olur."

"DEPREM FIRTINASI BEKLEMEM"

5,8'in ardından deprem fırtınası beklemediğini vurgulayan Tüysüz "Deprem fırtınaları sığ kaynaklarda olur genelde. O nedenle deprem fırtınası beklemem. Ancak 5'e kadar varan artçıların olması mümkün. Bazen hiç olmaz, bazen de aylarca sürebilir.

Bu hasarlı binalardaki hasarı daha da artırabilir. O nedenle hasarlı binalara girilmememesi gerekir." dedi.

