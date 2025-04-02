Üzüm bağlarına bahar erken geldi

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşık 60 bin hektarlık alanda 40 bin ton ürün elde edilen üzüm bağlarında, kış aylarında budama ve çubuk bağlama işleri sona erdi.

Üreticiler toprak gübrelemeleri, çift sürme ve ilaçlama çalışmalarının yapıldığı çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında, erken gelen baharın ardından geçen yıl olduğu gibi bu yılda erken ürün olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.



Buldan ilçesinde Yenicekent, Oğuz, Doğan, Bölmekaya ve Mahmutlu mahallelerinde bulunan Turfanda Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında baharın erken gelmesiyle beraber, asma dalları uyanmaya başlayınca ortaya güzel manzaralar çıktı.

