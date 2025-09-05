Üzüm yüklemeye geldi, hayatını kaybetti

Olay, Buldan’ın Acısu mevkiinde faaliyet gösteren bir tarım işletmesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kamyonuyla işletmeye üzüm yükleme gelen Mehmet Sevin Tekin’den bir süre haber alamayan işletme çalışanları, sürücünün kamyonun direksiyonunda hareketsiz durduğunu gördü. Olay üzerine gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrollerde, Mehmet Sevin Tekin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.