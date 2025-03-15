Uzun boylu insanların ömrü daha mı kısa? Çarpıcı sonuçlara ulaşıldı
Bilim insanları, boy uzunluğunun kanser, kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve endometriozis gibi ciddi rahatsızlıkların yanı sıra erektil disfonksiyon gibi sağlık sorunlarına yakalanma riskini de önemli ölçüde artırabileceğini ifade ediyor.
Son zamanlarda yapılan araştırmalar, uzun boylu olmanın sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koyuyor. 1992 yılında biyolojik antropolog Thomas Samaras, Dünya Sağlık Örgütü Bülteni'nde yayımladığı araştırmasında, uzun boylu insanların daha kısa yaşam sürelerine sahip olduklarını ileri sürmüştü.
Daily Mail'de yer alan habere göre, uzun boyun kanser riskini artırabileceğine dair bulgular sunan Karolinska Enstitüsü, boyu her 10 cm artan kadınlarda kanser riskinin yüzde 18, erkeklerde ise yüzde 11 arttığını belirledi. Bu durumun nedeni, uzun boylu insanların kansere dönüşebilecek daha fazla hücreye sahip olmaları olarak açıklandı.
Öte yandan uzun boylu erkeklerin prostat kanseri geliştirme risklerinin de arttığı gözlemlendi. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan 2017 tarihli bir araştırmada, ortalama boydan her 10 cm daha uzun olan erkeklerin agresif prostat kanseri geliştirme riskinin yüzde 21 arttığı bulundu.
BOY UZUNLUĞUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Araştırmacılar, bir çocuğun boyunu tahmin etmek için ebeveynlerinin boyuna bakılması gerektiğini savunuyor. Örneğin, bir çocuğun annesi 1,67 m, babası 1,78 m ise çocuğun boyu büyük olasılıkla 1,78 m civarında olacaktır ancak bu sonuç cinsiyete göre değişebilir. Erkek çocuklarının boyu tahmin edilirken yaklaşık 6 cm eklenirken, kız çocuklarının boyu için aynı miktarda bir azalma yapılır. Bu hesaplama, 1969 yılında ünlü İngiliz antropologu ve çocuk doktoru Profesör James Mourilyan Tanner tarafından geliştirilen Tanner ölçeğine dayanır fakat genetik faktörler her şey değildir. Beslenme, hormonlar ve çevre gibi etkenler de boy uzunluğunda önemli bir rol oynar.
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