Uzun boylu insanların ömrü daha mı kısa? Çarpıcı sonuçlara ulaşıldı

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, uzun boylu olmanın sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koyuyor. 1992 yılında biyolojik antropolog Thomas Samaras, Dünya Sağlık Örgütü Bülteni'nde yayımladığı araştırmasında, uzun boylu insanların daha kısa yaşam sürelerine sahip olduklarını ileri sürmüştü.

Daily Mail'de yer alan habere göre, uzun boyun kanser riskini artırabileceğine dair bulgular sunan Karolinska Enstitüsü, boyu her 10 cm artan kadınlarda kanser riskinin yüzde 18, erkeklerde ise yüzde 11 arttığını belirledi. Bu durumun nedeni, uzun boylu insanların kansere dönüşebilecek daha fazla hücreye sahip olmaları olarak açıklandı.

Öte yandan uzun boylu erkeklerin prostat kanseri geliştirme risklerinin de arttığı gözlemlendi. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan 2017 tarihli bir araştırmada, ortalama boydan her 10 cm daha uzun olan erkeklerin agresif prostat kanseri geliştirme riskinin yüzde 21 arttığı bulundu.