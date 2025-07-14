Uzun namlulu silahla düğün konvoyu: Havaya ateş açtılar

Bursa'da bir düğün konvoyunda uzun namlulu silahla havaya ateş açıldı.

Uzun namlulu silahla düğün konvoyu: Havaya ateş açtılar

Bursa'nın düğün konvoyu yapan bir grup, havaya ateş açtı.

Olay Yıldırım ilçesinde yaşandı.

Arabalarıyla düğün konvoyu yapan gruptakiler, havaya ateş açmaya başladı.

O sırada gruptakilerden birinin elinde uzun namlulu olduğu görüldü.

Sokak arasında yaşanan olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Havaya ateş açıldığı anlarda, mahallede korku dolu anlar yaşanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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