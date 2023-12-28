Uzun yolda sürücüleri bekleyen tehlike!

KIŞ LASTİĞİ ÖNEMLİ



Apaydın, kış lastiğini belirlenen zamanlarda kullanmanın ticari araçlar için yasal zorunluluk olduğuna işaret ederek, "Özel araçların da kış şartlarına uygun lastik kullanmasında fayda var. Kış lastiği buzlu zeminde yüzde 20 daha kısa fren mesafesi sağlar. Karlı veya buzlu yollarda lastiklerinizin havasını düşürmeyin. Lastiklerin tabanları yola tam olarak oturmalıdır." ifadesini kullandı.

"BAKIMLAR EKSİKSİZ YAPILMALI"



Arabanın bakımının zamanında ve eksiksiz yapılması gerektiğini belirten Apaydın, şunları kaydetti:



"Radyatörlere ve cam suyuna antifriz koymayı unutmayın. Balatalar, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısaca araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir. Bilhassa şehirler arası yola çıkacakların zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmamaları ve araçlarının bakımını yapmadan trafikte seyretmemeleri önem taşımaktadır."