Uzun yolda sürücüleri bekleyen tehlike!

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı.
7 aracın birbirine girdiği kazaya, yoğun sisin neden olduğu iddia ediliyor.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Kışın kazaların büyük çoğunluğunun sabah erken saatlerde oluşan sis ve gizli buzlanma nedeniyle yaşandığını belirten Apaydın, "Vatandaşlarımız özellikle bu mevsimlerde araçlarını normal hızın yarısı kadar hızla kullanmalı ve mutlaka yol şartlarına dikkat etmelidir." değerlendirmesini yaptı.
KÖPRÜ VE VİRAJLARA DİKKAT
Kış şartlarında araba kullanacak şoförlerin araçlarını yola uygun hale getirmesi gerektiğini vurgulayan Apaydın, gizli buzlanmanın olduğu köprü üstlerinde ve virajlarda daha dikkatli olunmasının önem taşıdığını bildirdi.
KIŞ LASTİĞİ ÖNEMLİ
Apaydın, kış lastiğini belirlenen zamanlarda kullanmanın ticari araçlar için yasal zorunluluk olduğuna işaret ederek, "Özel araçların da kış şartlarına uygun lastik kullanmasında fayda var. Kış lastiği buzlu zeminde yüzde 20 daha kısa fren mesafesi sağlar. Karlı veya buzlu yollarda lastiklerinizin havasını düşürmeyin. Lastiklerin tabanları yola tam olarak oturmalıdır." ifadesini kullandı.
"BAKIMLAR EKSİKSİZ YAPILMALI"
Arabanın bakımının zamanında ve eksiksiz yapılması gerektiğini belirten Apaydın, şunları kaydetti:
"Radyatörlere ve cam suyuna antifriz koymayı unutmayın. Balatalar, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısaca araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir. Bilhassa şehirler arası yola çıkacakların zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmamaları ve araçlarının bakımını yapmadan trafikte seyretmemeleri önem taşımaktadır."
Apaydın, "Bir aracın hızının yüksek olup olmadığına karar verirken hem yasal hız sınırı hem de aracın içinde bulunduğu ortamın göz önünde bulundurulması gerekmektedir." dedi.
"GÖRME VE GÖRÜNME KRİTİK"
Gizli buzlanmaya da dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Apaydın, şöyle devam etti:
"Kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı durumlarda görme ve görünme özelliği kritik hale gelmektedir. Uzun mesafeli bir yolculuğa çıkmadan önce güzergah planlaması yapılmalıdır. Varış noktası ve tahmini varış süresi gibi bilgiler konusunda bilgi edinilmelidir."
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