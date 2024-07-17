Uzundere Barajı 2025'te su tutacak

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalar sürüyor.



Yapım çalışmaları devam eden Uzundere Barajı'nda, yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı.



Temelden yüksekliği 65 metre olan proje ile baraj 426 bin metre küp depolama hacmine sahip olacak.



DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için zamanla yarıştıklarını, 2024 yılı sonunda baraj gövdesini tamamlayıp 2025 yılı içerisinde su tutmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

"BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"



Barajın gövde dolgu imalatının devam ettiğini ifade eden Balta, şunları kaydetti:



"İnşaatta batardo imalatı, rölekasyon yolu tüneli ve enjeksiyon galerisi imalatlarını bitirdik. 85 bin metre küplük gövde dolgusunun 61 bin metre küplük kısmını tamamladık. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. 1410 dekar araziye sulama suyu temin edecek baraj bölge tarımı için büyük önem taşıyor. Baraj sayesinde yöre halkı modern sulama ile tanışacak, 1410 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek ve verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip dikebilecek ve kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanacak."

