Uzungöl buz tuttu

Trabzon'un yağan karla beyaza bürünen turizm merkezi Uzungöl’ün yüzeyinin büyük kısmı buzla kaplandı.

Uzungöl buz tuttu

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede karla oluşan seyirlik manzara, görsel güzellik oluşturdu.

Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Uzungöl buz tuttu - 1

Bölgede özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle göl yüzeyinin büyük kısmı buz tuttu.

Doğayla iç içe sakin gün geçirmek için Uzungöl'e gelen ziyaretçiler, yüzeyi buz tutmuş gölün etrafında yürüyüş yaparak manzarayı izledi. 

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