Uzungöl buz tuttu

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.



Bölgede karla oluşan seyirlik manzara, görsel güzellik oluşturdu.



Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreye ulaştı.