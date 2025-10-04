Uzungöl'de bulut geçişleri büyüledi

Türkiye'nin en önemli doğa turizm merkezlerinden biri olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, semalarındaki eşsiz manzarayla bir kez daha kendine hayran bıraktı.



Yeşilin ve mavinin buluştuğu bu cennet köşede, gölün üzerindeki dağların doruklarında yaşanan hızlı bulut geçişleri, adeta bir görsel şölen oluşturdu.



Özellikle sabahın erken saatlerinde ve gün batımına yakın zamanlarda etkisini gösteren bu doğa olayı, bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti. Bulutlar dağların zirvesinde hızla hareket etmesi, göl ve çevresindeki doğal güzelliklerle birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Bölge halkı, bu tür doğal güzelliklerin turizme olan katkısının büyük olduğunu ve Uzungöl'ün dört mevsim farklı bir güzellik sunduğunu belirtti.

