Uzungöl'de kaya düşmesine karşı çelik bariyer

"TAŞ KOPUP GELİRSE NE EV BIRAKIR, NE CAMİ, NE DE İNSAN"



Olası afet öncesi önlem aldıklarını da belirten Tok, “Buralarda yaşam alanları ve oteller var. Allah korusun, oradan 5-10 ton ağırlığında koca bir kütle taş kopup geldi diyelim; ne ev bırakır, ne cami, ne de insan. Can güvenliğiyle ilgili şu ana kadar herhangi bir durum olmadı ama olmayacağı anlamına gelmiyor.” diye konuştu.

"5 METRE BOYUNDA DİREKLER ÇAKACAĞIZ"



Projeyi 5 ayda tamamlamayı düşündüklerini söyleyen çalışma şefi Sena Tosun ise “Alan 7 hattan oluşuyor. Kompresör makinesiyle araziye delikler açıp buralara çelik plaklar yerleştiriyoruz. Plakların üzerine 5 metre boyunda direkleri 10’ar metre arayla çakacağız. Aralarını da çelik halkalarla kaplayıp bu şekilde hatları oluşturacağız.” ifadelerini kullandı.