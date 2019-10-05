Temmuz ayında Uzungöl'ü ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkılacağını açıklamıştı. Trabzon Valiliği, turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte Çaykara Belediyesi'ne yazı gönderdi.
Yıkılacak otel, kafeterya, restoran ve konutların boşaltılması istendi. Yapı sahiplerine tebligat gönderildi. Ancak bugün başlanması planlanan yıkım süreci, 118 yapı sahibi binaları boşaltmadığı için yapılamadı. İmar barışına uygun olmayan yapıların boşlatılması için bir uyarı daha yapılacağı öğrendildi.