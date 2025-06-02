Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'i tehdide tutuklama

Edirne'de iddiaya göre; Cumhuriyet Parkı'nda eşi ve çocuklarıyla oturan Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'in yanına gelen S.Ç. konuşmak istediğini söyledi.

Martin, müsait bir zamanda görüşebileceğini söyleyince S.Ç. parktan ayrıldı.

"BENİMLE KONUŞMUYOR, ONU ÖLDÜRECEĞİM"



Tekrar parka gelen S.Ç. park sorumlusuna "Başkanınız benimle konuşmuyor, onu öldüreceğim." diyerek ayrıldı.



Daha sonra sosyal medya üzerinden Martin'e tehdit mesajı atan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.



S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldüğü adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

