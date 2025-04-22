Vagonun altında kalan maden işçisi hayatını kaybetti
Bolu'da kömür ocağında devrilen vagonun altında sıkışan 62 yaşındaki maden işçisi Asim Karaöz, hayatını kaybetti.
Bolu'nun Mengen İlçesine bağlı Gökçesu beldesinde bulunan kömür ocağında çalışan 62 yaşındaki Asim Karaöz, madende devrilen vagonların altında sıkışarak ağır yaralandı.
Karaöz’ün durumunu gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Asim Karaöz ağır yaralı olarak ambulansla Mengen İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karaöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan olayla ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- 112 Acil Servis
- Bolu Mengen
- Maden Ocağı