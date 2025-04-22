Vagonun altında kalan maden işçisi hayatını kaybetti

Bolu'nun Mengen İlçesine bağlı Gökçesu beldesinde bulunan kömür ocağında çalışan 62 yaşındaki Asim Karaöz, madende devrilen vagonların altında sıkışarak ağır yaralandı.

Karaöz’ün durumunu gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Asim Karaöz ağır yaralı olarak ambulansla Mengen İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karaöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlattı.

