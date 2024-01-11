Vahaa ile şehirde bahçecilik deneyimi

Türkiye’de İlk Akıllı Bahçe Vahaa, akıllı bahçecilik çözümleriyle sürdürülebilir tarıma yepyeni bir boyut kazandırıyor.

Yenilikçi teknolojileri sayesinde, kullanıcılar birinci sınıf tarım

deneyimini kolaylıkla yaşayabiliyorlar.

İçerisinde aynı anda 6-18 adet bitki yetiştirilebilen Vahaa Akıllı Bahçe, çimlenme, büyüme ve meyveleme ışık modlarına sahip olan Akıllı Işıklandırma teknolojisiyle, güneş ışığını taklit ederek bitkileri en sağlıklı şekilde yetiştiriyor.



Akıllı sulama bildirimleri ve besin takviyesi, bitkilerin ihtiyacı olan tam bakımı sağlayarak kullanıcılara zaman ve çaba tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, akıllı sensörler sayesinde ortamın nem düzeyi ve sıcaklık değerleri izlenerek bitkilerin sağlığı düzenli olarak takip ediliyor.

Vahaa IOS ve Android işletim sistemleriyle uyumlu mobil uygulaması ile, kullanıcılarına bahçelerini izleme imkanı sunuyor. Anlık veri erişimi sayesinde, kullanıcılar bitkilerinin durumunu takip edebiliyor.

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, herkes Vahaa'nın sunduğu

sürdürülebilir ve güçlü bahçecilik deneyimini en verimli şekilde yaşayabiliyor. Geleneksel tarım yöntemlerine göre en az 2 kat daha az su tüketimi ile 2 kat daha hızlı bitki yetiştirme imkanı sağlayan bu sistem sürdürülebilir şehir tarımının da öncülerinden. Bu sistemde

yetişen bitkilerin geleneksel tarım yöntemleriyle yetişen sebzelere göre 2 kata kadar daha fazla C vitamini içerdiği de üniversite laboratuvarlarında yapılan testlerle onaylanmıştır.

Vahaa Ekim Kitleri, Akıllı Bahçe için laboratuvar testleri ile özel olarak tasarlanmış 6 farklı tohum kapsülü ve bitki besinlerini içermektedir. Kullanıcılar bu kitler sayesinde fesleğenden reyhana, steviadan domatese yirmiden fazla çeşit meyve ve sebzeyi kolayca yetiştirebiliyor.

Kullanıcı dilerse Deneyim Kiti ile kendi tohumlarını kullanabiliyor.