Vahşeti mavi çanta ayrıntısı çözdü

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 8 Şubat'ta 80 yaşındaki Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin evlerinde bıçaklanarak katledilmesine ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu H.A'nın (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen zanlının Turgut Çakaloğlu'nu tanımadığını, "paraya ihtiyacı olduğu için" hırsızlık amacıyla eve girdiğini söylediği öğrenildi.

Bağırması üzerine Turgut Çakaloğlu'nu bıçakladığını, Nuran Çakaloğlu'nu da bağırmaması için öldürdüğünü anlatan zanlı olay günü giydiği kıyafetler ve bıçağı ise Kuyulu mevkisine attığını ifade etti.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede hakimlikçe tutuklandı.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE GİTMİŞ

H.A, mahkemedeki ifadesinde, olaydan birkaç gün önce de eve gittiğini, kapıyı çaldığını fakat kimsenin açmadığını söylediği öğrenildi.

Cinayet günü maktulün kapıyı açması için kendisini belediye personeliymiş gibi tanıttığını anlatan H.A, "Olaydan sonra yakalanırım korkusuyla çaldığım kolye ve küpeleri de attım. Sonra yaptığıma pişman olup oturup ağladım. Ben evlerine para almak için gitmiştim, öldürmeyi planlamamıştım. İkisi de bağırınca paniğe kapıldım. Çocuklarım için yaptım. Evden aldığım para ile çocuklarımın ihtiyaçlarını giderip, borçlarımı ve faturalarımı ödedim." ifadelerini kullandı.

8 BİN SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Zanlıyı ele veren detayın ise "mavi çanta" olduğu ortaya çıktı. Olayın yaşandığı sokakta oturanların ifadesine başvuran polis bir tanığın, sokaktan geçerken evin önünde içi dolu mavi bir çanta gördüğünü, bir süre sonra tekrar geçtiğinde ise görmediğini söylediği belirtildi.

Yaklaşık 8 bin saatlik güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, yakın bir bölgede elinde mavi çanta olan bir şüpheliyi gördü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüphelinin H.A olduğunu tespit etti.