Vahşetin boyutu 112 kayıtlarına yansıdı: Annem ölmüş! Bıçaklanmış, dişlerini kırmışlar!
Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini vahşice öldüren Savaş Temirhanoğulları'nın yargılanmasına devam edildi. Çiftin kızı İ.T.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı konuşma kaydının bilirkişi raporu hazırlandı.
Antalya'da boşanma aşamasında olduğu eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) tabancayla öldüren Savaş Temirhanoğulları'nın (48) yargılandığı davanın duruşması Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Cinayetin işlendiği sırada evde bulunan 15 yaşındaki kızın 112'yi arayarak yaptığı telefon görüşmelerinin çözümlenmesi ve rapor haline getirilmesi yönünde mahkeme heyetinin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, emniyet ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmeler yer aldı.
"ANNEM EVDE ÖLMÜŞ"
Sabah uyandığında annesini yerde kanlar içinde gördüğünü söyleyen İ.T.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi ile arasında geçen konuşma kayıtlara, şöyle yansıdı:
İ.T: Şey abi daha demin aradım 112'yi aradım olmadı. Annem evde ölmüş. Sabah gördüm kanlar içinde yatıyor yerde.
112: Yaralama var demişsiniz daha önceden. Doğru mudur? Hurma Mahallesi'nde.
İ.T: Evet. Ulaşamadığım için tekrar aradım. Lütfen çabuk gelin. Dişleri falan kırılmış.
112: Hemen ben görüştüreceğim seni. Kapatma olur mu? Hatta kal. Kapatma. Kapatma telefonu.
İ.T: Anne! Anne! Bıçaklanmış.
112: Şu an bağlıyorum seni, kapatma tamam mı?
İ.T: Merhaba, annem gece yaralanmış, bıçaklanmış galiba. Ben şu an sabah kalktığımda gördüm. Lütfen hemen bir ambulans ve polis yollar mısınız?
112: Nefes alıyor mu?
İ.T: Hayır, anlayamıyorum. Almıyor galiba. Düz yatıyor. Ay, Aa şey, ağzını dişlerini kırmışlar.
112: Elini burnuna koy ya da hava geliyor mu?
İ.T: Evet, çok az. Şey kurşun galiba şu an görüyorum da bazı izler var.
112: Tamam sen evde tek başına mısın?
İ.T: Evet halamı çağırdım şimdi abla.
NE OLMUŞTU?
Olay, 12 Eylül 2024'te Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Savaş Temirhanoğulları, sabaha karşı Fadim Temirhanoğulları'nın yaşadığı eve giderek, eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla 5 el ateş etti. Temirhanoğulları olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli kaçtı. Kısa sürede polis tarafından Korkuteli ilçesinde yakalanan Savaş Temirhanoğulları, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cinayetin işlendiği sırada evde bulunan çiftin 15 yaşındaki kızı İ.T., ilk duruşmada babasından şikayetçi olmadığını belirterek, "Babamı suçlamıyorum. Annemin psikolojik sorunları vardı. O gün silahı o aldı" ifadelerini kullanmıştı.
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