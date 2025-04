Vahşetin boyutu 112 kayıtlarına yansıdı: Annem ölmüş! Bıçaklanmış, dişlerini kırmışlar!

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) tabancayla öldüren Savaş Temirhanoğulları'nın (48) yargılandığı davanın duruşması Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.



Cinayetin işlendiği sırada evde bulunan 15 yaşındaki kızın 112'yi arayarak yaptığı telefon görüşmelerinin çözümlenmesi ve rapor haline getirilmesi yönünde mahkeme heyetinin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, emniyet ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmeler yer aldı.



"ANNEM EVDE ÖLMÜŞ"



Sabah uyandığında annesini yerde kanlar içinde gördüğünü söyleyen İ.T.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi ile arasında geçen konuşma kayıtlara, şöyle yansıdı:



İ.T: Şey abi daha demin aradım 112'yi aradım olmadı. Annem evde ölmüş. Sabah gördüm kanlar içinde yatıyor yerde.



112: Yaralama var demişsiniz daha önceden. Doğru mudur? Hurma Mahallesi'nde.



İ.T: Evet. Ulaşamadığım için tekrar aradım. Lütfen çabuk gelin. Dişleri falan kırılmış.



112: Hemen ben görüştüreceğim seni. Kapatma olur mu? Hatta kal. Kapatma. Kapatma telefonu.



İ.T: Anne! Anne! Bıçaklanmış.



112: Şu an bağlıyorum seni, kapatma tamam mı?



İ.T: Merhaba, annem gece yaralanmış, bıçaklanmış galiba. Ben şu an sabah kalktığımda gördüm. Lütfen hemen bir ambulans ve polis yollar mısınız?



112: Nefes alıyor mu?



İ.T: Hayır, anlayamıyorum. Almıyor galiba. Düz yatıyor. Ay, Aa şey, ağzını dişlerini kırmışlar.



112: Elini burnuna koy ya da hava geliyor mu?



İ.T: Evet, çok az. Şey kurşun galiba şu an görüyorum da bazı izler var.



112: Tamam sen evde tek başına mısın?



İ.T: Evet halamı çağırdım şimdi abla.