Vahşi cinayetler hakkında en son ne biliyoruz? Kızı surlara kim çağırdı, katilin babası ne anlattı?

İstanbul'da Cuma günü yarım saat arayla tüyler ürperten iki vahşi cinayet işlendi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Semih Çelik (19) 4 Ekim Cuma günü Eyüpsultan'daki evinde Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek, daha sonra da Fatih ilçesinde İkbal Uzuner'i (19) kafasını kesip vücudunu parçalara ayırarak vahşice katletti. Cani daha sonra Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etti. Savcılık ve Emniyet birimleri, vahşi cinayetlere ilişkin kapsamlı çalışma yürütüyor. Devlet birimleri, bakanlıklar ve toplumun tüm kesimleri bu vahşi olaya karşı tepkisini dile getirdi. Acılı aileler de olayın bütün yönleriyle araştırılmasını bekliyor.

Katil Semih Çelik'in öldürdüğü İkbal Uzuner (Solda), 1 yıl önce ilişkilerini sonlandırmış. Katil, kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (Sağda) evinde öldürmüş.

AYŞENUR HALİL KATİLİN EVİNE NEDEN GİTTİ? Katil Semih Çelik'in babasının verdiği bilgiye göre, Ayşenur Halil, düzenli olarak evlerine geliyordu. Yani, Semih Çelik'in son kız arkadaşı Ayşenur Halil. Babası, Sabah'ta yer alan bilgilere göre, oğlunun ilişkisini şöyle anlattı: "Ayşenur Pazartesi günleri ikametimize gelirdi. 12:00 -17:00 arası Semih ile Ayşenur evde tek başlarına vakit geçirirlerdi. Aynı zamanda dışarıda da buluşurlardı. Olay günü yani 4 Ekim Cuma günü saat 05:30 sıralarında ikametimde uyandım. Evden çıktım sabah 10:44 sıralarında oğlumu arayıp Semih'e 'Oğlum işten dolayı ben bu akşam geç geleceğim' dedim. Kendisi de bana 'Ayşenur evde, gün içinde sakın gelmeyesin baba' dedi. Ben dışarıda bulunduğum sırada eşim arayarak 'Polisler evde, çabuk eve geç' dedi. Ben de eve geldiğimde polislerden öğrendim." İKBAL SURLARA NASIL GİTTİ? Katil, Ayşenur'u öldürdükten sonra ikinci hedefine yöneldi. 19 yaşındaki İkbal, video kayıtlarında saat 13.00 sıralarında surlara giderken görülüyor. Katil Semih Çelik, elinde torba gibi bir cisimle İkbal'den kısa süre önce surlara geliyor. Bir süre sonra İkbal kayıtlarda elinde telefonla görülüyor. İkbal, Çelik'i bulmaya çalışır gibi surlara baktıktan sonra, telefonla konuşarak surlara gidiyor. Video kayıtlarına göre, İkbal, elinde sadece telefonuyla telaşlı olarak surların önünde görülüyor. Bu durum, Semih Çelik'in eski kız arkadaşını surlara bir şekilde gelmeye ikna ettiğini gösteriyor. Çelik'in intihar edeceğini ileri sürerek genç kadını surlara gelmeye ikna etmesi yüksek olasılık gibi duruyor. Semih Çelik, İkbal ile arkadaşlık ederken ilk intihar girişiminde bulundu. Çelik, İkbal'den ayrıldıktan sonra Ayşenur ile çıkmaya başladı fakat genç kıza karşı saplantısının sürdüğü anlaşıldı.

İki genç kızı öldüren Semih Çelik daha sonra surlardan atlayarak intihar etti.

KATİL İLK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE NE YAPTI? Babasının verdiği bilgiye göre, Çelik, 2022 yılında, ilk kez intihar etmeye çalışıyor. Babası bu durumu, "1 Mart 2022 günü öğlen saatlerinde Semih'in okul arkadaşı İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayarak, 'Senin oğlun benim kızımın beynini yıkamış, beraber intihar edecekler' demiş. Aynı gün akşam saatlerinde Semih'in sol göğüs bölgesinden kendisini bıçaklayarak intihara teşebbüs ettiğini öğrendik." diyerek anlattı. KATİL TEDAVİ GÖRDÜ MÜ? Baba Çelik, intihar girişimden sonra oğlunun tedavi görmeye başladığını ancak ilaçları bıraktığını söyledi. Baba, intihar girişimi sonrasını şöyle anlattı: "Bu konuda Çocuk Şube'de ifade verdi. Bu olaydan ötürü muayenesi Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde oldu. Psikoloji üzerine ilaç tedavisi üzerine 3 hafta bu hastanede yattı. Biz de üzerine gitmiyorduk. Semih yukarıda beyan ettiğim intihara teşebbüs olayından sonra İkbal Uzuner'den ayrıldı. Bundan 1 yıl kadar önce Semih bıraktığı liseden sınıf arkadaşı Ayşenur Halil isimli kızla çıkmaya başladı." şeklinde konuştu.

Genç kızları öldüren caninin odasından kemik sıyırma bıçağı, parçalanmış insan vücudu çizimi, garip objeler ve semboller çıktı.

KATİL KASAPLIĞA NASIL BAŞLADI? KASAPLIK PLANIN PARÇASI MI? Semih Çelik, liseyi yarıda bıraktıktan sonra kasaplık yapmak istedi. Kendisine iş bulan Çelik, bir süre sonra kasaplığı öğrenip işi bırakıyor ve bir daha bu mesleğe dönmüyor. Çelik'in portresi kasaplığa uygun görünmüyor. Bıçakla intihar girişimi sonrası, okulu terk eden Çelik, muhtemelen cinayetlerinin ön hazırlığı için kasaplığı tercih etti. Babası, oğlunun iş deneyimimi şöyle anlatıyor: "Kendisi Rami Meydan'da bir iş yerinde çalışmaya başladı. Kasaplığı öğrendi. En son Bayrampaşa'da çalışıyordu. Bundan 9 ay kadar önce bıraktı. Evde kendisinin altın birikimleri vardı. İhtiyaçlarını bunları satarak karşılıyordu.

Katil Semih Çelik'in daha önce bir kere daha intihara kalkıştığı öğrenildi.

Oğlunun kasaplıktan edindiği et kesme aletlerini odasında tuttuğunu kaydeden baba; "Ben bu aletleri almak istediğimde aşırı sinirlenerek 'Sakın dokunma, onlar benim' dedi. Ben de üzerine gidersem kendisine bir zarar veririm diye korktuğumdan 'Tamam' dedim." diye konuştu: PARA BİTİNCE UYUŞTURUCUYU BIRAKTI Babası, Katil Çelik'in uyuşturucu kullandığını da açıkladı. Baba, oğlunun durumunu şöyle anlattı: "Kendisi 2 yıldan beri uyuşturucu madde kullanıyordu. Davranış değişikliğinden, duygu durum bozukluğundan bunu tahmin edebiliyordum. Ama uyuşturucu maddeyi nerden, nasıl temin ettiği hakkında bilgim yoktu" dedi. Bundan 1 yıl kadar önce Semih'in odasına girdiğimde çizdiği insan psikolojisini korkutan şeytana benzer kara kalem resimler gördüm. Semih'e bu resimlerin ne olduğunu sorduğumuzda bizlere 'Anlamazsınız, düşünce yapılarımız değişik' diyerek başka açıklama yapmıyordu.