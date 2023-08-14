Vahşi cinayetten yeni ayrıntılar: Anne ve anneannesini öldürüp parçaladı, gözaltında parmağını koparıp yuttu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Rabia Ç. (31), uyuyan annesi Şeyda Ç. (56) ile anneannesi Medine K.'yi (77) bıçakla öldürdükten sonra ceset parçalarını camdan dışarı attı. Cenazelere yapılan otopsilerde annenin bdeninen 110, anneannenin bedeninden ise 6 parça kesildiği belirlendi. Rabia Ç'nin, sağlık kontrolü sırasında ise kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak, yuttuğu öğrenildi.

Vahşi cinayetten yeni ayrıntılar: Anne ve anneannesini öldürüp parçaladı, gözaltında parmağını koparıp yuttu

Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunları olan 31 yaşındaki Rabia Ç., annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçaladı. Rabia Ç., annesi ve anneannesini bıçakladıktan sonra cesetlerinden parçalar keserek camdan dışarı fırlattı.

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, dairenin kapısını kırarak eve girdiklerinde Rabia Ç.'yi elinde bıçakla yakaladı. Anne Şeyda Ç. ile anneanne Medine K.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. 

Rabia Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vahşi cinayetten yeni ayrıntılar: Anne ve anneannesini öldürüp parçaladı, gözaltında parmağını koparıp yuttu - 1

ANNESİNİ 110 PARÇAYA AYIRMIŞ

Cenazelere yapılan otopsilerde cesetleri parçalamak için bıçak kullanıldığı tespit edildi. Şeyda Ç.'nin bedeninden 110 parça, anneaane Medine K.'nin bedeninden ise 6 parça kesildiği belirlendi.

SERÇE PARMAĞINI KOPARIP, YUTTU

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Rabia Ç.'nin anında evde sela okuduğunu belirledi. Gözaltına alınan Rabia Ç.'nin ifadesi esnasında da sadece tekbir getirdiği, polise ifade vermediği öğrenildi. Sağlık kontrolü için Devrek Devlet Hastanesi'ne götürülen Rabia Ç'nin, buradaki muayene sırasında kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak, yuttuğu öğrenildi.

Vahşi cinayetten yeni ayrıntılar: Anne ve anneannesini öldürüp parçaladı, gözaltında parmağını koparıp yuttu - 2

TOPRAĞA VERİLDİLER

Otopsi işlemleri tamamlanan anne ve anneannenin cenazeleri morgdan alınarak Çaydeğirmeni Beldesi'ne getirildi. Anne için belde merkezindeki aile evinin önünde helallik alındı. Olayın acısını yaşayan yakınları dua okunduğu esnada gözyaşı döktü. Yeni Camii'de kılınan cenaze namazına belde Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve vatandaşlar katıldı. 

Anneanne Medine K. ise Devrek'in Bakırcılar köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...