Vahşi cinayetten yeni ayrıntılar: Anne ve anneannesini öldürüp parçaladı, gözaltında parmağını koparıp yuttu

Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunları olan 31 yaşındaki Rabia Ç., annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçaladı. Rabia Ç., annesi ve anneannesini bıçakladıktan sonra cesetlerinden parçalar keserek camdan dışarı fırlattı.

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, dairenin kapısını kırarak eve girdiklerinde Rabia Ç.'yi elinde bıçakla yakaladı. Anne Şeyda Ç. ile anneanne Medine K.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Rabia Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.