Vaiz nedir, ne demek? Vaiz ne iş yapar?

Vaiz, cami, mescit ve benzeri yerlerde Kur'an'dan, hadis kitaplarından örnekler vererek halka dini öğüt veren kişilere denmektedir.



Vaizler, camiler, kiliseler veya diğer dini topluluklarda dinî hizmetler sırasında görev yapabilirler.



Vaazlar, genellikle dinî metinlerden alıntılar yaparak, dinî öğretileri açıklamak, toplumu yönlendirmek, ahlaki değerleri vurgulamak ve manevi rehberlik sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.



İbadetler sırasında, cemaatle bir araya geldiklerinde veya özel dini etkinliklerde konuşma yapabilirler.

Vaizler, kendi topluluklarında liderlik rolü üstlenirken, dini öğretileri yorumlama ve yaşama nasihat etme sorumluluğunu taşırlar.