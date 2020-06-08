Vaka görülmeyen ilçeye ziyarete gitti, 980 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'ın corona virüs vakasının görülmediği Kocaköy ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret için İstanbul'dan gelen E.D.'de virüs tespit edildi. 980 nüfuslu Şeyh Şerafettin Mahallesi karantinaya alındı.



İstanbul'da yaşayan E.D., 3 gün önce vatani görevine başlamadan Diyarbakır'ın bugüne kadar corona virüs vakasının görülmediği Kocaköy ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

E.D., İstanbul'dayken yaptırdığı corona virüs testinin pozitif olduğunu, ailesini ziyaret ettiği sırada öğrendi.

Filyasyon ekipleri, hastanede tedavi altına alınan E.D.'nin 70 kişiyle temas ettiğini belirledi.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI



E.D.'de corona virüs tespit edilmesinin ardından ziyarete geldiği ailesinin oturduğu ve 980 kişinin yaşadığı Şeyh Şerafettin Mahallesi karantinaya alındı.

Mahallenin giriş-çıkışları güvenlik güçlerince kontrol altına alınırken, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri mahalle halkının ihtiyacını karşılayacak.

