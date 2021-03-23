Vaka oranı en çok artan ve azalan iller açıklandı

Corona virüsle mücadelede 100 bin nüfusta vaka oranı en çok artan ve azalan iller açıklandı.

ntv.com.tr 23.03.2021 - 13:31 | Son Güncelleme : 23.03.2021 - 13:33

Vaka oranı en çok artan ve azalan iller açıklandı

İlişkili Haberler

Risk haritasında 1 haftada 14 il daha kızardı: Tek mavi Şırnak kaldı

Risk haritasında 1 haftada 14 il daha kızardı: Tek mavi Şırnak kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Sosyal medya hesabından Koca'nın yaptığı paylaşıma göre 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan iller; Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan.

Oranın en çok azaldığı iller ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur oldu.

Koca paylaşımında "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" ifadelerini de kullandı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...