Vakaya giden sağlık ekibine saldırı

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir vaka için merkeze bağlı Duruçay köyüne giden ambulanstaki doktor F.A, acil tıp teknisyeni M.A. ve ambulans şoförü N.K'ye bir kişi saldırdı.



"Beyaz kod" veren ekip, olay yerinden, görevlerini başka bir ekibe devrederek ayrıldı.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"



İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Sağlık başta olmak üzere her alanda şiddetin karşısında yer alan bir anlayışla, bu tür kabul edilemez olayların benzerlerinin yaşanmaması ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için görevini fedakarca ifa eden personelimize yapılan bu elim hadiseyi şiddetle kınıyoruz." dedi.



Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.