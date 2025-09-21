Vakıfbank personel alımı sınavı tamamlandı: Sınav sonuçlarına yönelik açıklama

VakıfBank, 2025 yılında Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur pozisyonları için personel alımı yapacağını duyurmuştu. Sınav, İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılan başvurular sonucunda belirlenen merkezlerde 21 Eylül 2025 Pazar günü uygulandı. VAKIFBANK PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Yazılı sınav sonuçları, https://vakifbank.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak. Adaylar, sonuçlara bu adres üzerinden erişebilecek. Geçmiş yıllardaki Vakıfbank sınavları incelendiğinde, sonuçların genellikle sınavdan sonraki 10-14 gün içerisinde açıklandığı görülüyor.

İTİRAZ SÜRECİ



Sınav sorularına itirazlar, 23 Eylül 2025 saat 17.00’ye kadar aynı sistem üzerinden yapılabilecek. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://vakifbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip ederek, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde İstanbul Üniversitesi’ne yapabilirler. Yazılı sınavı başarıyla geçen adaylar, ikinci aşama olan mülakata davet edilecek. Mülakat yeri ve tarihi daha sonra adaylara ayrıca bildirilecek.