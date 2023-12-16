Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı yapacak. Söz konusu istihdam için başvuru süreci bitti. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alacak. Sözlü sınav tarihine, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilere kurumun "www.vgm.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

'de yayımlanan ilana göre, kurum çeşitli illerde görevlendirmek üzere sözlü sınavla 26 sosyal çalışmacı, 87 koruma ve güvenlik görevlisi ile sözlü sınav yapılmaksızın 73 destek personeli istihdam edecek.

Başvurular, 7-14 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirildi.

SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımında süreç devam ediyor.

Sözlü sınav tarihine, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilere kurumun "www.vgm.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

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