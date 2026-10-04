Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Saraçhane binası için başvuru

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin (İBB) Saraçhane'deki ana hizmet binasının kendi adına tescil edilmesi için Fatih Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu.

Talebin hukuki dayanağı olarak Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi gösterildi. Söz konusu madde, vakıf yoluyla meydana getirilen ve daha sonra kamu kurumlarının mülkiyetine geçen kültür varlıklarının yeniden vakfına iade edilmesini düzenliyor.

Bu gerekçeyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün başvurusunun ardından tescil işleminin 5 Ekim Pazartesi günü yani yarın gerçekleştirilmesi olasılık dahilinde bulunuyor.

Tescilin tamamlanması durumunda mevcut tapu kayıtlarında hala İBB adına kayıtlı olan Saraçhane’deki binanın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçecek.