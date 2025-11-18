Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 21-31 Ekim tarihlerinde alınan başvuruların değerlendirme sürecinin tamamlandığı, yabancı uyruklu öğrencilere yönelik değerlendirmenin ise sürdüğü duyuruldu.



Burslara ilişkin duyurular, VGM'nin resmi internet sitesi ve kurumsal sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.



Açıklamada, VGM'nin başvuru sahiplerine WhatsApp üzerinden ulaşmadığı, hiçbir belge talep etmediği ve hesap açılması ya da herhangi bir hesaba para gönderilmesi yönünde talepte bulunulmadığı da kaydedildi.