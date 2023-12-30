Vali açıkladı: İstanbul'da yılbaşı öncesi tedbirler

İstanbul Valisi Davut Gül yılbaşı öncesi alınacak tedbirlerle ilgili bilgi verdi.



Gül, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün pazar günü 814 noktada 4313 ekip, 3 helikopter 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personelle görev yapacağını açıkladı.



"İl Jandarma Komutanlığımız 894 ve 5 bin 996 personelle görev yapacak." diyen Gül, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ise bir helikopter 66 deniz ve kara aracı ve 231 personelle sahada olacağını dile getirdi.

GIDA DENETİMLERİ DE YAPILACAK

Gül, şöyle devam etti:



"İl Sağlık Müdürlüğümüz 112 acil ekipleriyle İstanbul genelinde 224 istasyonda 1157 sağlık personeli İstanbulumuza hizmet etmeye devam eder. Tarım İl Müdürlüğümüz özellikle gıda denetimlerinde umuma açık eğlence mekanlarında ve buna benzer yerlerde denetimler yapacak."



Fahiş fiyat denetimlerinin de devam ettiğini kaydeden Gül, "İnşallah yılbaşını huzurlu bir şekilde arkadaşlarımızın hemşerilerimizin gayretiyle devam edeceğiz." dedi.

